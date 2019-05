Buzek miał też najlepszy wynik przed pięciu laty, ale wówczas wystarczyło do tego 254 tys. głosów. W tym roku Szydło zdobyła więcej głosów niż Kukiz’15 w skali całego kraju. A także trzykrotnie przebiła Lewicę Razem, którą poparło 166 tys.

Gdyby Szydło była partią polityczną i powtórzyła swój wynik w wyborach do Sejmu, otarłaby się o próg wyborczy i zdobyła subwencję partyjną. A gdyby taki wynik uzyskała w poprzednich wyborach do europarlamentu, w których frekwencja była zdecydowanie niższa, dałoby jej to ogólnopolski wynik na poziomie 8 proc.

Kempa lepsza od Zalewskiej

Kiedy ogłaszano wyniki sondażu exit poll, w sztabie PiS najbardziej cieszyła się Jadwiga Wiśniewska, która wówczas sądziła, że wygrała z Buzkiem na Śląsku. Po przeliczeniu głosów okazało się jednak, że były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego osiągnął lepszy wynik: zdobył 421 tys. głosów, co również nie zdarzyło się w eurowyborach nigdy wcześniej. Europosłance PiS nie zaszkodziła pomyłka w debacie w TVP, gdzie mówiła o tym, że „euro jest gwarancją wzrostu gospodarczego Polski”. Choć przegrała z Buzkiem, ma bardzo dobry wynik - 408 tys. głosów.