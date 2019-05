PiS odniósł zwycięstwo na kilku polach: po pierwsze – wygrał wybory, wygrał też frekwencję, zmarginalizował Konfederację, w UE żadna partia populistycznych nacjonalistów nie ma tak fantastycznego wyniku.

Prof. Radosław Markowski*: Gdybyśmy rozmawiali o wynikach w jednym województwie w wyborach do parlamentu krajowego, to tak – PiS wygrał. I to sporą przewagą nad Koalicją Europejską, wbrew temu, co wczoraj pokazywał Ipsos. To zresztą stawia pod znakiem zapytania wiarygodność tego badania; uważam, że Ipsos powinien zwrócić pieniądze.

Ale to były wybory do Parlamentu Europejskiego. Wszędzie na świecie wygraną w wyborach ocenia się po tym, czy dana partia sformułuje większościową koalicję. W europarlamencie posłowie PiS zasiądą prawdopodobnie w jakimś ugrupowaniu, które liczy 60-70 europosłów (na 750) – to mniej niż 10 proc. mandatów. Będą mogli sobie pokrytykować i tyle. W Europie populiści ponieśli wyraźną porażkę. Tylko we Włoszech, na Węgrzech i w Polsce mamy wynik ewidentnie sprzyjający eurosceptykom i przeciwnikom Unii. Reszta Europy albo zmarginalizowała całkiem ten nurt - od Rumunii, poprzez Holandię, po Danię i Hiszpanię - albo niechętni UE mieli słaby wynik. Wielkie zwycięstwo odnieśli zieloni, bardzo dobrze poszło liberałom i – choć nieco stracili - całkiem przyzwoicie EPP i socjalistom. I to jest wynik eurowyborów: posłowie PiS będą siedzieli w ławach całkowicie mniejszościowej frakcji, która nie będzie w stanie bronić polskich interesów.