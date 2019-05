Małopolska

PiS w Małopolsce ma cztery mandaty. Zdobyli je była premier Beata Szydło z poparciem 471,1 tys. głosów, co jest krajowym rekordem wśród kandydatów startujących do PE, do Brukseli jedzie też wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (240,1 tys. głosów), Dominik Tarczyński (45 tys.) i Ryszard Legutko (56 tys.). Dwa mandaty Koalicji Obywatelskiej przypadły dotychczasowej eurodeputowanej PO Róży Thun (251 tys. głosów) i Adamowi Jarubasowi z PSL (135,2 tys. głosów). Ważą się losy mandatu Konrada Berkowicza - kandydat Konfederacji zasłynął w debacie TVP jarmułką trzymaną nad głową kandydatki PiS.

Podkarpacie

Dwa mandaty bierze PiS: kolejną kadencję zdobywa Tomasz Poręba (267,6 tys. głosów) i Bogdan Rzońca (47, 4 tys. głosów). Jeden mandat zdobyła Elżbieta Łukaciejewska, dotąd edurodeputowana PO (42,7 tys. głosów).

Lubelskie

Dwa mandaty ma PiS, przypadły posłance Elżbiecie Kruk (177 tys. głosów) i Beacie Mazurek wicemarszałek Sejmu i rzeczniczce PiS, poparło ją 172 tys. wyborców. Jeden mandat ma KO, zdobył go Krzysztof Hetman z PSL (116,4 tys. głosów)