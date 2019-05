Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21. Chwilę potem poznamy pierwsze sondaże wyborcze przeprowadzone metodą exit polls, tj. ankiety robionej wśród wyborców po oddaniu przez nich głosu. Oficjalne wyniki powinny być podane w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano, choć głosowanie może się przedłużyć w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, które utrudnią bądź uniemożliwią prace komisji. Może to być np. katastrofa budowlana, ale także np. konieczność dodruku kart do głosowania.

Polacy wybiorą 52 europarlamentarzystów. To o jednego więcej niż w poprzednich wyborach. Różnica wynika z tego, że ordynację do wyborów tworzono z założeniem, że Wielka Brytania nie będzie w nich uczestniczyć ze względu na brexit, który miał nastąpić w marcu tego roku. Tak się jednak nie stało i 52. europarlamentarzysta obejmie swój mandat, kiedy Londyn formalnie opuści Unię.