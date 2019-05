Towarzystwo Dziennikarskie opublikowało w piątek kolejny raport o „Wiadomościach” TVP 1. Andrzej Krajewski, były reporter dziennika, a teraz członek Towarzystwa, analizował wraz z zespołem główne wydanie „Wiadomości” przez ostatnie dwa tygodnie, od 10 do 24 maja. Każde oglądały dwie osoby, trzecia weryfikowała ich wnioski.

Chodziło o pokazanie, jak kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego relacjonuje najważniejszy dziennik w telewizji prezesa Jacka Kurskiego. Wyszło, że stronniczo, nierzetelnie i nieobiektywnie.

Kaczyński: za pomocą telewizji można wykreować obraz, jaki się chce

Już przed tygodniem widać było, że „Wiadomości” są po prostu zaangażowane w kampanię wyborczą po stronie PiS.

Najnowszy raport Krajewskiego to kolejne twarde dowody na to, jak bardzo prezes TVP Jacek Kurski zaangażował „Wiadomości” w przedwyborczą wojnę. Bo, że jest to wojna o wszystko, „o los ojczyzny, Polski, Polaków”, wiele razy wspominał prezes PiS Jarosław Kaczyński czy premier Mateusz Morawiecki.