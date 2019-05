Kontrolerzy NIK szczegółowo przebadali sytuację w 48 szkołach w 48 gminach. Równocześnie przeprowadzili badanie kwestionariuszowe wśród 6846 dyrektorów szkół i 1935 organów prowadzących szkoły. Sprawdzili, czy prawidłowo i skutecznie dokonano zmian w systemie oświaty. Chodzi o likwidację gimnazjów i wynikające z niej wydłużenie nauki w podstawówkach z sześciu do ośmiu lat, a także zmiany podstaw programowych. Wnioski są druzgocące.

„Pomimo dużego zaangażowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za reformę, zmiany nie przyczyniły się do zasadniczej poprawy warunków nauczania, opieki i wychowania w polskim systemie szkolnym (56 proc. kontrolowanych szkół) lub wręcz odnotowano ich pogorszenie (34 proc.)” – czytamy w raporcie. Co to oznacza w praktyce? W 59 proc. kontrolowanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w obszarze organizacji pracy, warunków lokalowych, wyposażenia sal oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.