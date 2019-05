– Trzeba będzie także ujawnić źródła, które doprowadziły do tego, że się posiada i ma na własność jakieś drogie przedmioty, na przykład nieruchomości, bo to też jest bardzo ważne – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Krótko mówiąc, będzie trzeba wyjaśnić, skąd się ma majątek, bo to nie w każdym wypadku jest zupełnie jasne.

Prezes PiS stwierdził, że nowe prawo powinno dotyczyć posłów, członków rządu, wojewodów i wicewojewodów oraz marszałków i wicemarszałków województw.

Morawiecki i działka za 700 tys.

Wystąpienie Kaczyńskiego to efekt publikacji „Wyborczej”, która ujawniła kulisy transakcji, jaką w 2002 roku przeprowadził 31-letni wówczas Mateusz Morawiecki. Został wtedy członkiem zarządu banku BZ WBK. Dzięki znajomości z abp. Henrykiem Gulbinowiczem kupił od proboszcza wrocławskiej parafii garnizonowej pw. św. Elżbiety 15 ha gruntów na wrocławskim osiedlu Oporów.