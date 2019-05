Film Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" na YouTubie ma już prawie 21 milionów wyświetleń. Bracia Sekielscy pokazują w nim mechanizmy, za pomocą których księża pedofilie pozostawali bezkarni. Dokument obnażający problem tuszowania pedofilii wstrząsnął polskim Kościołem: do fundacji Nie Lękajcie śię masowo zaczęły się zgłaszać ofiary molestowania, każdego dnia na jaw wychodzą też kolejne przypadki zamiatania spraw pod dywan.

W swoim liście świeccy katolicy apelują do biskupów, by wszyscy podali się do dymisji, tak jak zrobił to Episkopat w Chile. Oprócz listu przygotowali też petycję w serwisie Avaaz, największej na świecie platformie zrzeszającej obywatelskich aktywistów.

Poniżej publikujemy treść listu otwartego "do kardynałów, arcybiskupów i biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce".

"My, świeccy katolicy zatroskani o los Kościoła katolickiego w Polsce, dla których wierność Ewangelii jest najważniejsza, apelujemy o podanie się wszystkich polskich biskupów do dymisji, tak jak to uczynili biskupi w Chile.