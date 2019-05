1 ZDJĘCIE Pierwsze wydanie 'Wiadomości' TVP w nowej oprawie graficznej (Źródło: TVP (transmisja online))

Czy "Wiadomości" poinformowały o newsie dnia, czyli o tym, jak premier Morawiecki uwłaszczył się na gruntach kościelnych? Tak. Czy to był wyczerpujący i rzetelny materiał? Nie. Czy to było do przewidzenia? Niestety, tak. Udawanie, że informują, to brzydki standard "Wiadomości" od ponad trzech lat