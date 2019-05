O stosunek do komitetów wyborczych pytaliśmy wszystkich respondentów, nie tylko tych, którzy zadeklarowali, że na pewno zagłosują w wyborach. Dzięki temu możemy określić, które listy mają potencjał, by przyciągnąć nowych wyborców.

Co ciekawe, na pierwszym miejscu w takim zestawieniu sytuuje się Kukiz’15 – na ten komitet chce głosować tylko 3 proc. Polaków, ale aż 50 proc. badanych ma pozytywny stosunek do ugrupowania Pawła Kukiza. To jedyna siła, która budzi więcej emocji pozytywnych niż negatywnych. W polityce jednak pozytywny stosunek do komitetu i powszechne zaufanie do lidera nie wystarczają do osiągnięcia dobrego wyniku wyborczego.

Co z PiS i Koalicją Europejską, liderami wyścigu do Parlamentu Europejskiego? Pozytywny stosunek do PiS deklaruje 45 proc. badanych, o 10 pkt proc. więcej, niż planuje na nich głosować. Do KE – 44 proc., o 8 pkt proc. więcej niż w przypadku preferencji wyborczych. Wygląda na to, że absolutnym sufitem poparcia dla obu głównych sił politycznych jest wynik w okolicach 45 proc. Niezły wynik 41 proc. pozytywnych ocen osiąga Wiosna, choć przeważają negatywne – 52 proc. Gorzej radzi sobie Lewica Razem, a zdecydowanie najgorzej Konfederacja: do tej skrajnie prawicowej partii aż 67 proc. Polaków ma stosunek negatywny, a tylko 22 proc. pozytywny.