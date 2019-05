Na awans ks. Żarskiego zwrócił uwagę na Twitterze gen. Jarosław Stróżyk. To były attache wojskowy przy ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych i były zastępcy szefa Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Za rządów PiS przeszedł na emeryturę.

Morawiecki, Gulbinowicz, Żarski i działki

To nowa okoliczność dotycząca kulis transakcji, dzięki której Morawiecki w 2002 r. za 700 tys. zł zyskał 15 ha ziemi we Wrocławiu, wartych dziś nawet 70 mln zł. Sprzedała ją obecnemu szefowi rządu cywilno-wojskowa parafia św. Elżbiety we Wrocławiu, której proboszczem był ks. Żarski. Jak sprawdziliśmy, pisząc tekst o uwłaszczeniu Morawieckiego, w parafii nie został żaden ślad po tej operacji.

Sam Morawiecki, gdy był członkiem zarządu banku BZ WBK, zeznał potem przed prokuratorem jako świadek w sprawie nieprawidłowości przy przekazywaniu ziemi Kościołowi: – O możliwości nabycia działek na Oporowie dowiedziałem się od księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Moja rodzina od wielu lat dobrze zna księdza kardynała i z tego powodu ja czasami bywam u niego w gościnie. Pod koniec lat 90. głośno było o możliwości nabycia nieruchomości od Kościoła i ja, słysząc te informacje, zapytałem w czasie któregoś spotkania z księdzem kardynałem o takie nabycie.