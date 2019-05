To jest podwójna stawka. Chciałoby się powiedzieć stawka większa niż zwykle, to jest wielki wybór, jak to sami nazwaliście w czasie tej kampanii

Stoję dzisiaj przed wami z ludźmi, którzy kiedy mówią o Europie, kiedy mówią o Polsce w Europie, kiedy mówią, że Polacy to Europejczycy, a Europa jest także domem dla Polski, to mówią nie po to żeby kogoś oszukać, zwodzić dwa tygodnie przed wyborami, to są ludzie, którzy planowali to wielkie przedsięwzięcie, historyczne przedsięwzięcie, którzy mówili o Europie, ale których czyny potwierdziły ich słowa. To oni wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej. To oni są naturalną, autentyczną gwarancją naszej silnej obecności w UE. Ich nie trzeba już sprawdzać. Na nich można z czystym sumieniem głosować. Zwracam się do tych wszystkich, którzy podobnie, jak oni, moi przyjaciele, podobnie, jak ja wierzą, że miejsce Polski jest w Europie, że to jest najlepsze miejsce na ziemi dla Polski i dla Polaków.