Uścisk dłoni, a wokół niego gwiazdy z unijnej flagi - to centralny punkt na każdym z 23 plakatów zaprojektowanych w ramach akcji #vote4friendship. Wzięło w niej udział 19 grafików i ilustratorów z 16 unijnych krajów, którzy chcieli zaktywizować młodych Europejczyków do udziału w wyborach do PE zaplanowanych na 26 maja.

Badania dowodzą bowiem, że młodzi ludzie, choć w większości deklarują poparcie dla idei Zjednoczonej Europy, nie są zainteresowani działalnością UE, jej organów ani nie uczestniczą licznie w wyborach na tym szczeblu. Nie utożsamiają unijnych instytucji z ważnymi dla siebie wartościami.

Pary przyjaciół

Wśród tych wartości jest też przyjaźń, którą uwypuklili na kolorowych plakatach ich autorzy. Każdy z nich stworzył unikalną postać reprezentującego dany kraj przyjaciela. Poszczególni bohaterowie zostali połączeni w międzynarodowe pary i przeniesieni na plakaty. Na powstałych grafikach postaci podają sobie ręce i zachęcają do głosowania “na przyjaźń”, bo to właśnie ona przekracza wszelkie granice, łącząc ludzi niezależnie od poglądów i preferencji politycznych.