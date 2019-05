Sprawa utraconego miliona to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic obecnego CBA. Gdy w czwartek zadaliśmy o nią oficjalne pytania, rzecznik Biura Temistokles Brodowski prosił, by poczekać. W piątek czekaliśmy na próżno. Późnym popołudniem Brodowski przekazał nam, że odpowiedzi nie będzie. Nie podał przyczyny.

Śledztwo objęte jest klauzulą największej tajności. Nie prowadzi go warszawska prokuratura okręgowa, zwyczajowo zajmująca się nieprawidłowościami na szczeblu centralnym służb specjalnych. Według jednego z naszych rozmówców dochodzenie prowadzi Prokuratura Krajowa, ale na razie nie udało się tego potwierdzić.

Chcieli wrobić Królikowskiego?

O samej operacji wiemy dużo więcej: jej celem było wykrycie korupcji wysoko postawionego urzędnika służb skarbowych. Miał on wyrazić gotowość przyjęcia łapówki w zamian za odstąpienie od wymierzenia podatku w wysokości wielokrotności tej kwoty. Ale jak twierdzą nasze źródła, nie chodziło tylko o urzędnika. Stroną, która miała oferować pieniądze, była spółka obsługiwana przez kancelarię prof. Michała Królikowskiego, b. wiceministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. – Kombinacja operacyjna polegała na tym, by Królikowski podjął się pośrednictwa w przekazaniu tych pieniędzy – tłumaczy nasz informator. Jak dodaje, Królikowski odmówił, ale agenci kontynuowali operację. Znaleźli innego pośrednika i przekazali mu pieniądze, które miały pójść do urzędnika. Tyle że pośrednik nikomu nic nie wręczył, a sam zniknął. Razem z kasą.