Opiniowaliśmy projekt nowelizacji kodeksu karnego jako Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Jesteśmy zdecydowanie krytyczni, projekt opiera się na błędnych założeniach. Dlaczego? Ze względu m.in. na zaostrzenie sankcji za poszczególne przestępstwa, rozbudowanie ich katalogu, zaostrzenie odpowiedzialności nieletnich, ograniczenie luzu decyzyjnego sędziego w wydawaniu wyroków.

Autorzy projektu spodziewają się spadku przestępczości dzięki zaostrzeniu represji karnej. Sądzą, że aktualne przepisy są nieadekwatne do dzisiejszej rzeczywistości, nie odpowiadają potrzebom społecznym.

Ich zdaniem społeczeństwo oczekuje piętnowania sprawców przestępstw, chce im silnie odpłacić. A do tego, ich zdaniem, obowiązujące przepisy się nie nadają. Są w błędzie z kilku powodów.



Od wejścia w życia obecnych przepisów karnych obserwujemy stały trend spadkowy liczby przestępstw. Jednocześnie rośnie ich wykrywalność przez policję. Mniej jest rozbojów, gwałtów, pobić czy kradzieży samochodów. Wiemy to z policyjnych statystyk publikowanych co roku. Wzrasta poczucie bezpieczeństwa Polaków. Zmienia się charakter przestępczości, Polacy są coraz zamożniejsi, dziś już nie nie kradnie się aut. Z tego powodu nie ma więc uzasadnienia dla tych zmian.