Towarzystwo Dziennikarskie zaprezentowało w piątek raport o „Wiadomościach” TVP 1, najważniejszego dziennika telewizji publicznej. Andrzej Krajewski, były reporter „Wiadomości”, a teraz członek Towarzystwa przeanalizował wraz z zespołem główne wydanie dziennika TVP 1 od 10 do 16 maja. Cały raport obejmie okres aż do wyborów, do soboty 25 maja.

Każde wydanie „Wiadomości” oglądały dwie osoby, trzecia weryfikowała ich wnioski. Celem badania było sprawdzenie, jak dziennik relacjonuje kampanię przed wyborami do europarlamentu i jakie są proporcje czasu poświęconego komitetom wyborczym.

A te ostatnie są zatrważające – im bliżej eurowyborów 26 maja, tym większe dysproporcje między czasem poświęconym PiS i Koalicji Europejskiej. Na początku analizowanego tygodnia rządząca partia dostała 41 proc. czasu, a KE – 24 proc. Potem po 30 proc., ale już w wydaniu z 15 maja dysproporcja była rażąca – 75 proc. PiS i tylko 6 proc. KE. Tak samo było w „Wiadomościach” czwartkowych.