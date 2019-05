O wypowiedzi watykańskiego dyplomaty pisze agencja Associated Press. W depeszy informuje o premierze filmu "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich, który "wstrząsnął Polską, a wielu domaga się przeprosin od Kościoła katolickiego".

Film od 11 maja na YouTubie ma prawie 18,5 milion odsłon. Bracia Sekielscy ujawniają w nim dwa nowe, nieznane dotąd przypadki pedofilii wśród duchownych. Jednym z nich jest nieżyjący już ks. Franciszek Cybula, były kapelan i spowiednik Lecha Wałęsy. Drugim - ks. Eugeniusz Makulski, były kustosz sanktuarium w Licheniu.

Tytuł filmu to nawiązanie do najczęściej powtarzanej w filmie frazy - każda z ofiar, do której dotarli dziennikarze, mówi w pewnym momencie, że krzywdzący ją ksiądz zakazywał mówić nawet na spowiedzi o tym, co ją spotkało. Pokrzywdzeni ze szczegółami opisują, co robili księża: molestowali, gwałcili, ale również grozili, np. że skrzywdzą ich młodsze rodzeństwo.