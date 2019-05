Za leki stosowane w chemioterapii i programach lekowych Narodowy Fundusz Zdrowia musi zwracać szpitalom dokładnie tyle, ile na nie wydały. Dlatego NFZ chciałby, by szpitale kupowały je jak najtaniej. Wystarczy jednak tak sformułować zamówienie, by konkurencja wybranej firmy w ogóle nie mogła złożyć oferty.

NFZ wymienia kilka sposobów na ustawianie przetargów. Jednym z nich jest tzw. pakietowanie: szpital zamawia leki, które mają tanie zamienniki, ale razem z nimi zamawia także lek, który zamienników nie ma. Ponieważ zamówienie jest niepodzielne, producenci zamienników nie mogą złożyć oferty. Innym razem szpital żąda, by zamawiany lek miał badania kliniczne. A takie badania mają tylko leki oryginalne. Kiedy po latach na rynek wchodzą zamienniki, ich producenci muszą tylko udowodnić, że mają one identyczny skład jak oryginał. Ale nawet gdy leki mają identyczny skład, mogą się różnić na przykład gęstością roztworu. Są szpitale, które to wykorzystują i żądają, by dostarczyć im lek o ściśle określonej gęstości albo w tabletkach, które da się podzielić, choć wiadomo, że w placówce nie leczy się dzieci, a dorosły pacjent i tak musi otrzymać pełną dawkę.