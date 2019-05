26 maja minister edukacji Anna Zalewska wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego – jeśli zdobędzie mandat, zwolni fotel szefowej resortu. Jak dotąd faworytem do schedy po Zalewskiej był jej zastępca, wiceminister Maciej Kopeć odpowiedzialny za wprowadzenie reformy likwidującej gimnazja. To Kopeć zabierał głos w czasie negocjacji ze strajkującymi nauczycielami i był medialnie znacznie bardziej aktywny niż jego szefowa.

Nie wszyscy w PiS są jednak fanami Kopcia. W partii panuje przekonanie, że potrzebne jest nowe otwarcie w edukacji. – Kopeć już zawsze będzie tym gościem od Zalewskiej – usłyszeliśmy od polityka PiS. Podczas strajku nauczycieli w obozie władzy sondowano kandydaturę prof. Andrzeja Waśki, który jest blisko związany z prezydentem Andrzejem Dudą. I to ma być jego największą wadą. Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim polonista był jednym z autorów nowych podstaw programowych do języka polskiego, u prezydenta pełnił zaś funkcję koordynatora ds. reformy edukacji.