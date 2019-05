"Nasz Dziennik" o reakcjach na film Tomasza i Marka Sekielskich "Tylko nie mów nikomu" informuje zdawkowo. Konsekwentnie pomija nazwiska autorów i tytuł dokumentu, skupia się na "piętnowaniu ataku na Kościół". Także w czwartkowej rozmowie z o. Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem i założycielem Radia Maryja, te informacje się nie pojawiają wprost.

- Pedofilia to głębokie zboczenie. Ale trzeba też dostrzegać, że z tego tematu zrobiono "przemysł pedofilii", chcą zarabiać na oskarżeniach o pedofilię i niszczyć Kościół. To są zorganizowane działania, które już przetestowano za granicą. Mieliśmy już maczugę antysemityzmu, nazizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, teraz wyciągnięto maczugę pedofilii. Za tym wszystkim stoi nienawiść - mówi redemptorysta.

- W ciągu 30 lat znaleziono kilka osób, które dopuściły się tych przestępczych czynów, a ile było dobra, męczeństwa? Dlaczego się o tym nie mówi? Poza tym jeżeli szukają prawdy, to dlaczego posługują się ukrytymi kamerami? Czy to jest uczciwe? Czy to jest troska? To jest walka z Kościołem obliczona na jego zniszczenie - dodaje.