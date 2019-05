– PiS jest formacją polityczną, która zawsze starała się walczyć w imieniu słabszego, pokrzywdzonego – przekonywał w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, który przemawiał jako pierwszy. Nie wspomniał o ofiarach księży pedofilów. A wtorkowa debata odbyła się zaledwie trzy dni po premierze filmu Tomasza i Marka Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”, w którym ujawniono nieznane dotąd przypadki pedofilii w polskim Kościele. Jak dotąd dokument został wyświetlony ponad 15 mln razy.

Reakcje przedstawicieli obozu władzy na film wypomniał poseł Michał Szczerba (PO-KO), cytując wypowiedzi parlamentarzystów PiS. – Waszczykowski: „Jest to próba zrobienia zadymy”, Saryusz-Wolski: „Jest to problem wydumany, wymyślony, żeby jątrzyć”, Gryglas, który porównuje film do książki Hitlera „Mein Kampf”, czy marszałek Terlecki, który mówi o tym, że to film atakujący Kościół – punktował Szczerba.