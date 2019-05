Zakonnik rozpoczyna rozmowę od cytatu z piosenki Wojciecha Młynarskiego.

- „Słów kilka w sprawie grupy facetów chcę tu wygłosić/ lecz zacząć muszę nie od konkretów, a od przeprosin”. I wszyscy wiemy, jak to dalej idzie - stwierdził dominikanin, nawiązując do utworu, w którym Młynarski śpiewa: "Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie?".

- Kilka lat temu zdecydowałem się przeprosić arcybiskupa Hosera, który w sprawie pedofilii zachował się skandalicznie. Powiedziałem wtedy, że chłop zachował się, jakby go granatem od brony oderwało. Posypały się na mnie gromy. Zastanawiam się, czy tamte słowa, brutalne i niegrzeczne, nie miały w sobie pewnej adekwatności. Bo gdy patrzę na reakcję abp. Głódzia, znów mi się pchają na usta. Powiem grzeczniej: to było zachowanie absolutnie skandaliczne. Z powodu takich zachowań autorytet Kościoła znika na naszych oczach - stwierdził dominikanin. Jego zdaniem w Polsce są trzy instytucje, w których myślenie typowe dla PRL wciąż jest aktualne. To PKP, Polski Związek Piłki Nożnej i Kościół katolicki.