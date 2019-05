Wtorkowa rozprawa rozpoczęła się o godz. 9. KRS będzie miała na przedstawienie stanowiska 25 minut, bo TSUE zgodził się wydłużyć jej przedstawicielom czas wypowiedzi z 15 minut. Polska prokuratura domagała się godziny na wystąpienie swojego przedstawiciela, ale będzie musiała się zmieścić w 10 minutach. Podobnie adwokaci z Inicjatywy Wolne Sądy, którzy przed TSUE reprezentują sędziów SN i NSA, w których sprawach zadano pytania prejudycjalne.

Nową KRS w Luksemburgu reprezentują m.in. Jarosław Dudzicz oraz Dagmara Pawełczyk-Woicka. Oboje są prezesami sądów, którzy zawdzięczają stanowiska ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. W ubiegłym roku Sejm wybrał ich do KRS jako przedstawicieli sądownictwa. We wtorek przekonują TSUE, że tak obsadzona Rada jest niezależna od polityków.

- W całej sprawie rozmawiamy o wrażeniach. Czymże jest wrażenie? To osobiste odczucie. Postawą rozstrzygnięcia mają być fakty, nie wrażenia. Faktem jest reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce i powołanie nowej izby w SN, do której wszystkie przesłanki niezależności pasują jak ulał. Reszta to niczym nieudowodnione wrażenia - mówił przed TSUE Dudzicz. Jego słowa przytaczają prawnicy z Komitetu Obrony Sprawiedliwości, którzy są na miejscu.