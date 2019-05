Jeszcze przed rozpoczęciem ogólnopolskiego strajku nauczycieli MEN opublikowało na YouTubie spot „#JesteśmyzWami”. Występują w nim młodzi ludzie, którzy opowiadają o swoich planach po egzaminach. Na końcu dodano informacje o podwyżkach wynagrodzeń dla nauczycieli i nakładach na edukację. Wszystko pod hasłem: „Młodzi ludzie mają plany i marzenia. Zadbamy, by mogli je spełniać". Materiał można było też obejrzeć na antenie TVP. Akcja trwała do 8 kwietnia, czyli pierwszego dnia egzaminów gimnazjalnych i rozpoczęcia strajku.

– To działania reklamowe, choć bardziej propagandowe – mówił wtedy Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. – Niby słyszmy: „Jesteśmy z wami”, ale bilety do Brukseli już są zabukowane – dodawał, odnosząc się tym samym do startu minister Anny Zalewskiej w wyborach do europarlamentu.

Posłowie chcą wyjaśnień

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej napisała w tej sprawie interpelację do ministerstwa. Jak twierdzili, „data publikacji i treść budzą duże kontrowersje”. Posłowie chcieli się dowiedzieć, ile MEN wydało na produkcję materiału oraz na jego emisję w mediach.