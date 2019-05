„Tylko nie mów nikomu” to film dokumentalny zrealizowany przez byłego reportera TVN i TVN 24 Tomasza Sekielskiego i jego brata Marka Sekielskiego. Autorzy przeprowadzili kilkadziesiąt rozmów z osobami, które w dzieciństwie były molestowane przez księży. Tytuł to nawiązanie do najczęściej powtarzanej w filmie frazy - każda z ofiar, do której dotarli dziennikarze, mówi w pewnym momencie, że krzywdzący je ksiądz zakazywał mówić nawet na spowiedzi o tym, co je spotkało. Pokrzywdzeni ze szczegółami opisują, co robili księża: molestowali, gwałcili, ale również grozili, np. że skrzywdzą ich młodsze rodzeństwo.

Największą siłą filmu są konfrontacje ofiar ze sprawcami. Pokrzywdzeni jeżdżą do domów księży emerytów, a towarzyszy im incognito Marek Sekielski, który rejestruje przebieg rozmów ukrytą kamerą. Księża pedofile czasem płaczą, czasami proponują pieniądze jako rekompensatę, zasłaniają się też „męskimi sprawami” i tym, że „opętał ich diabeł”. Dokument przede wszystkim opowiada jednak historie ofiar – ich próbę powrotu do normalnego życia po traumie i walkę o sprawiedliwość.