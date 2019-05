Ktoś zostawił swoje przemówienie, dobrze, że się zorientowałem, bo to było o sądach, procesach, prokuratorach...

Kiedy zadano mi przed chwilą pytanie, od którego roku czytam „Wyborczą”, zastanawiałem się dłuższy czas – ale nie dlatego, żebym nie pamiętał, jaką rocznicę, jakie urodziny dzisiaj moja gazeta obchodzi – tylko dlatego, że zawsze mam wrażenie, kiedy myślę o „Gazecie”, o jej naczelnym, o waszym środowisku, że jesteśmy razem o wiele, wiele dłużej, że ta „Gazeta Wyborcza” urodziła się de facto wcześniej niż w 89 roku.

Dokładnie 40 lat temu – tu było u was takie zdjęcie, ja byłem w takim bardzo ładnym, ale dziwnym swetrze, on odegra w tej krótkiej anegdocie pewną rolę – dokładnie 40 lat temu zaprosiliśmy, to był rok 79 – Adama Michnika do Gdańska na oczywiście na nielegalne spotkanie ze studentami i działaczami Wolnych Związków Zawodowych w akademiku na Brzeźnie. I wieczorem przyszedł Bogdan Borusewicz i powiedział: – Mam dla ciebie przykrą wiadomość, będziesz musiał na tym spotkaniu opowiedzieć coś o Piłsudskim (Bogdan wiedział, że pisałem wówczas pracę o Piłsudskim), bo Adama Michnika aresztowano, jak zwykle.