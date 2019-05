Relację z gali przeczytasz tutaj

Donald Tusk odbierał nagrodę dla Człowieka Roku przy akompaniamencie „Ody do radości”. W prezencie dostał mapę Gdańska z XVIII wieku, aby – jak powiedział prezes Agory Bartosz Hojka – wiedział, jak wracać z Brukseli do domu, oraz prenumeratę „Wyborczej” na sto lat. Wręczający wyróżnienie Adam Michnik odniósł się do związanych z Tuskiem nadziei: – Tak jak od Polski zaczął się upadek komunizmu i demontaż berlińskiego muru, tak od Polski zacznie się koniec dobrej zmiany – mówił redaktor naczelny. A prowadzący galę Maciej Stuhr metaforycznie żartował, że ochrona prosi o odholowanie białego konia, który stanął na podjeździe.

Najlepsze rzeczy odbywały się w spokoju

Przemawiając do licznych obecnych i byłych polityków, naukowców, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, Tusk nawiązał do filozofii „Gazety Wyborczej”. Przypomniał, że jest ona elementem historii „Solidarności”, i dodał, że właśnie „Wyborcza” uczyła młodych wartości takich jak potrzeba porozumienia i kompromis. Tusk stwierdził, że w czasie, gdy powstawała, trzeba było nadzwyczajnej determinacji, „by zwycięstwo nie oznaczało wyeliminowania kogoś, kto jest naszym wrogiem i oponentem”.