Stefaniak był szefem lubelskiego Przedwiośnia, młodzieżówki Wiosny Roberta Biedronia. Ma 18 lat, w czwartek napisał maturę z matematyki. Kiedy okazało się, że Biedroń zakłada partię, od razu się zapisał.

- Obserwowałem Biedronia od momentu, gdy miałem 11 lat. Nigdy nie liczyłem na karierę polityczną, po prostu chciałem zmieniać Polskę – zapewnia „Wyborczą”. Jak dostał się do partii? - Spotkała się ze mną koordynatorka Wiosny w Lubelskiem Monika Pawłowska i powiedziała, że jeżeli chciałbym zostać szefem młodzieżówki w Lublinie, to muszę być lojalny, uczciwy i zawsze być po jej stronie. I wtedy zaczęło się psuć – mówi.

Dzieciarnia

Na Facebooku opisał krótką przygodę z partią, z której odszedł tydzień temu. Post szybko zyskał dużą popularność w sieci. „Nie ukrywam, parę razy zdarzyło mi się płakać godzinami i nie przespać paru nocy. Ostatnimi czasy Monika Pawłowska w bardzo dosadny sposób zniechęcała mnie do działania, wykorzystując do tego swoją pozycję. (…) Monika zaatakowała mnie przy trzech osobach, że 'jakim cudem ona kurwa nie wie, że pierdolona dzieciarnia organizuje jakieś kurwa malowanie tęczy'. (…) Monika po wszystkim dodała, że 'jak już kurwa coś takiego robią, to chociaż ona ma być na zdjęciach'".