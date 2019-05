– Od rekordowej zbiórki do rekordowych zakupów minęły zaledwie cztery miesiące – podkreślał w czwartek na konferencji podsumowującej zakupy prof. Bohdan Maruszewski z zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas finału 13 stycznia fundacja zebrała ponad 175 mln zł. Teraz za część tej kwoty – 63 mln zł – zrobiła największe w swojej historii zakupy sprzętu medycznego dla dziecięcych szpitali specjalistycznych. To m.in. 13 tomografów komputerowych, dziewięć rezonansów magnetycznych, aparaty rentgenowskie i kardiomonitory. – Mówimy na to „ciężki sprzęt”. To najwyższa światowa półka, absolutny top aktualnych osiągnięć technologii medycznych – mówił szef WOŚP Jerzy Owsiak.

Nowe tomografy zastąpią te kupione przez fundację dekadę wcześniej.

– Nie da się przecenić tych zakupów. Nasze wymagania są bardzo wysokie. Udało nam się wybrać najlepszy sprzęt. Ostatecznym beneficjentem tego sprzętu są dzieci, które na niego czekają. To święto radiologii pediatrycznej – mówiła prof. Elżbieta Jurkiewicz z Centrum Zdrowia Dziecka.