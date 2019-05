„Tylko nie mów nikomu” to tytuł dokumentu, ale również najczęściej powtarzana w nim fraza. Każda z ofiar, do której dotarli dziennikarze, w pewnym momencie mówi, że krzywdzący ich ksiądz zakazywał im mówić nawet na spowiedzi o tym, co ich spotkało. Pokrzywdzeni ze szczegółami opisują, co robili księża: molestowali, gwałcili, ale również grozili np. że skrzywdzą ich młodsze rodzeństwo.

Byłego kapelana prezydenta Franciszka Cybulę Sekielscy wymieniają z nazwiska. Udało im się dotrzeć do jego ofiary. Ukrytą kamerą udokumentowali też moment, w którym pokrzywdzony informuje kurię o przestępstwach duchownego. Sfilmowali też samego ks. Cybulę (zmarł w lutym 2019 r.), który w konfrontacji z ofiarą do wszystkiego się przyznaje.

Przypadek ks. Eugeniusza M., byłego opiekuna sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, wieńczy dokument. To jedyna historia, w której nie ma świadectwa żadnej ofiary. Sekielscy ujawniają jednak list, w którym padają oskarżenia wobec księdza M., a rzecznik Zgromadzenia Księży Marianów w telefonicznej rozmowie przyznaje, że wobec duchownego zapadła nieokreślona bliżej decyzja Stolicy Apostolskiej.