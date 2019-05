1 ZDJĘCIE Alarm bombowy przed maturą w I LO im. Limanowskiego przy ul. Felińskiego na Żoliborzu (Fot.Dariusz Borowicz/Agencja Gazeta)

To użytkownicy jednego z forów internetowych są odpowiedzialni za kilkaset alarmów bombowych w czasie tegorocznych matur. Fałszywe ostrzeżenia o ładunkach wybuchowych to ich forma walki z policją. Do tej pory służby są bezradne wobec sprawców