1 ZDJĘCIE Protest w obronie Elżbiety Podleśnej, Kraków, 6 maja (fot. Jakub Włodek / Agencja Gazeta)

Posłanka PiS Anna Maria Siarkowska złożyła doniesienie do prokuratury na Dominikę Wielowieyską z "Wyborczej". Państwo nie wiedzą, co obraża królującą w niebiosach, ja tego nie wiem, ale Siarkowska wie. To tęcza.