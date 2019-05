Policja weszła do warszawskiego mieszkania znanej z udziału w antyrządowych manifestacjach Elżbiety Podleśnej w poniedziałek. Mundurowi przeprowadzili rewizję i zarekwirowali jej sprzęt elektroniczny.

Podleśnej przedstawiono zarzut obrazy uczuć religijnych, za co grozi do dwóch lat więzienia. Policja twierdzi, że to ona w Płocku porozklejała plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, która miała tęczową aureolę. Kobieta nie przyznała się do zarzucanego jej czynu. – Nie czuję się winna – wyjaśnia.

Sprawą zatrzymania Podleśnej zainteresował się rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. RPO zwrócił się do prokuratora rejonowego w Płocku Norberta Pęcherzewskiego o informacje o stanie sprawy i wyjaśnienie, czy to on zatwierdził przeszukanie w mieszkaniu Elżbiety Podleśnej.

Natomiast komendanta stołecznego policji Pawła Dobrodzieja Bodnar zapytał: