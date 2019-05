W sobotę ulicami Warszawy przejdzie marsz "Stop 447" organizowany przez Roberta Bąkiewicza ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Tomasza Kalinowskiego związanego z ONR. Zaplanowano go w rok po podpisaniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa tzw. ustawy 447 [Justice for Uncompensated Survivors Today], która według środowisk narodowych toruje międzynarodowym organizacjom żydowskim drogę do roszczeń wobec Polski na 300 mld dol. za mienie utracone podczas II wojny.

Dziś prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz pochwalił się na Facebooku, że inicjatywę wsparła AGROunia, organizator protestów rolników.

- Widząc słuszną inicjatywę obrony polskiej ziemi i uświadamiania w tym wszystkim społeczeństwa, nie tylko się przyglądamy i mówimy: dobrze robicie, róbcie tak dalej. Wspieramy także finansowo - powiedział Michał Kołodziejczak, lider organizacji, przez wielu nazywany "nowym Andrzejem Lepperem". Przekazał symboliczny czek na 1000 zł na zakup "roszczeniobusa". Narodowcy zbierają pieniądze na duży samochód obklejony banerami, który będzie przewoził sprzęt nagłośnieniowy, megafony, banery i plakaty.