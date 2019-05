„Straciłem płynność w Forum, nie wiem, trzeba będzie gazetę zamykać. Tylko że to jest przed wyborami, kiepsko. Wiesz, Krupiński, musiałem go ze trzy razy wydzwaniać. Mimo że tam coś zadeklarował...” – to fragment rozmowy pomiędzy Tomaszewskim a Kaczyńskim z 29 lipca 2018 r.

Forum to Forum SA, spółka, której właścicielem jest Tomaszewski. Wydaje „Gazetę Polską Codziennie”, prorządowy dziennik, którego sprzedaż pikuje z roku na rok i dziś kształtuje się na poziomie 13 tys. egzemplarzy. Gazeta regularnie zalega z płatnościami dla dziennikarzy i autorów zewnętrznych, a od początku 2018 r. odnotowuje zmniejszenie liczby państwowych reklam, które szły do niej ze spółek, gdzie wpływy miał Antoni Macierewicz. Odkąd szef MON został zdymisjonowany w styczniu 2018 r., „GPC” gorzej się powodzi. Latem 2018 r. sytuacja jest już tak dramatyczna, że Tomaszewski prosi o interwencję prezesa PiS. Przed wyborami dziennik nie może upaść.