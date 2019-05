Środowisko narodowców to dzisiaj już nie grupa fanatyków-amatorów, ale profesjonaliści z rozbudowanymi strukturami i mediami. Boję się, że niedługo będziemy mieć do czynienia z czymś, co możemy nazwać atmosferą pogromową – mówi Joanna Gzyra-Iskandar, współautorka listu do prezydenta Warszawy.

Anita Karwowska: W liście otwartym do Rafała Trzaskowskiego przestrzega pani miasto przed zapowiedzianym na 11 maja marszem „Stop 447”, który jest częścią kampanii środowisk narodowych. Co to za inicjatywa?

Joanna Gzyra-Iskandar, aktywistka społeczna: – To marsz, który organizują Robert Bąkiewicz – prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Tomasz Kalinowski, związani również z Obozem Radykalno-Narodowym ABC. Zaplanowano go w rok po podpisaniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa tzw. ustawy 447 [Justice for Uncompensated Survivors Today], która według środowisk narodowych toruje międzynarodowym organizacjom żydowskim drogę do roszczeń wobec Polski na 300 mld dolarów za utracone podczas II wojny mienie. Razem z Anną Prus widziałyśmy z bliska ostatnie zgromadzenia środowisk narodowych, obserwujemy, co dzieje się wokół tego marszu i jak wykorzystywany jest sam temat tych amerykańskich przepisów. Obawiamy się, że marsz 11 maja stanie się areną do promocji treści mających na celu wzbudzenie nienawiści do osób pochodzenia żydowskiego.