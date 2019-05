1 ZDJĘCIE Jean-Claude Juncker (Fot. Francisco Seco / AP Photo)

- Jeśli coś takiego jest możliwe, ma to coś wspólnego z ogólną atmosferą polityczną w kraju. Nie podoba mi się to. Uznaję to za nie do zaakceptowania - tak przewodniczący Komisji Europejskiej skomentował atak "Wiadomości" TVP na Donalda Tuska i próby powiązania go z Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem.