Agnieszka Kublik: Czy z punktu widzenia prezesa TVP Jacka Kurskiego i szefowej „Wiadomości” Danuty Holeckiej warto było złamać zasady rzetelnego dziennikarstwa, by dowalić Donaldowi Tuskowi?

Jan Dworak, b. szef TVP i b. szef KRRiT: Nigdy nie warto, nawet z punktu widzenia źle pojętej polityki, bo to się mści wcześniej czy później. Materiał o Tusku, w którym został bezceremonialnie skojarzony z dwoma największymi zbrodniarzami XX wieku: Stalinem i Hitlerem, jest po prostu nikczemny. Dlatego autor tego materiału Krzysztof Nowina-Konopka, Danuta Holecka i prezes Jacek Kurski jako ci, którzy odpowiadają za to, co idzie na antenę, muszą zostać zapamiętani. To było przekroczenie kolejnej granicy nieetycznego dziennikarstwa.

Po niecałej dobie TVP usunęła z tego materiału Hitlera. Stalin został.

– Jakimi drogami chodzą myśli tych ludzi, naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć. U Orwella Ministerstwo Prawdy nie tylko preparowało wiadomości, ale też w miarę potrzeb je zmieniało. I co równie orwellowskie, całe wydanie „Wiadomości” z 3 maja jest niedostępne na stronie internetowej TVP. Są te z 5, 4 i 2 maja, ale nie z 3.