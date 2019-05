Prezes telewizji publicznej przywrócił na antenę TVP stary program „Europa da się lubić”. Na miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego władza i jej telewizja chcą nas przekonać, że Unię lubią i szanują. Uwielbiają nawet. Dadzą radę?

Unię Europejską PiS chce przedwyborczo wykorzystać i powyborczo porzucić. Ciekawe, czy nawet elektorat PiS-u da się nabrać na tę cudowną przemianę europejskich uczuć.

Od paru lat bowiem PiS i jej medialne ramiona – TVP i Polskie Radio – swoich wyborców nastawiają przeciwko Unii, europejskim instytucjom i unijnym elitom. Premier Beata Szydło na samym początku swoich rządów wyprowadziła unijną flagę ze swoich konferencji prasowych. Potem zaczęło się rozmontowywanie państwa prawa i do dziś trwa spór polskiego rządu z unijnymi instytucjami o naszą praworządność. A wszystko to w kontekście nie tyle chłodnych, ile wręcz wrogich uczuć do Unii.