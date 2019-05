Petycja dotycząca nauczycieli została złożona w Sejmie 5 kwietnia (każdy obywatel ma prawo składać do organów władzy publicznej petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą), a więc kilka dni przed rozpoczęciem ogólnopolskiego strajku w edukacji. Ten wystartował 8 kwietnia i początkowo obejmował ponad 15 tys. placówek.

Strajk został zawieszony dopiero po 19 dniach, a związkowcom i rządowi nie udało się uzyskać porozumienia. Do końca strajkowało ponad 13 tys. placówek. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, które były organizatorami akcji strajkowej, już zapowiedziały, że w każdej chwili strajk może zostać wznowiony.

Komisja zna nazwisko, ale...

Autor petycji chciałby podobne działania uniemożliwić. W jego wniosku czytamy: „W interesie publicznym, a w szczególności w interesie uczniów, wnoszę o zmianę art. 19. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w taki sposób, aby wyłączyć prawo do strajku w odniesieniu do pracowników oświaty, jeśli miałoby to spowodować naruszenie prawa uczniów do opieki i nauki. Wnoszę o szczególne uwzględnienie zakazu strajku, jeśli miałoby to naruszyć przebieg obowiązkowych egzaminów. W mojej opinii, strajk, który powoduje brak możliwości opieki oraz nauki, a tym bardziej brak możliwości przeprowadzenia obowiązkowych egzaminów, stoi w sprzeczności z art. 70 Konstytucji RP”.