W poniedziałek o 6 rano kilku policjantów weszło do warszawskiego mieszkania znanej z antyrządowych manifestacji Elżbiety Podleśnej. Funkcjonariusze przeprowadzili rewizję i zarekwirowali jej sprzęt elektroniczny, m.in. telefon, komputery, pendrive'y i płyty.

Po przeszukaniu zdecydowali o zatrzymaniu 51-latki i przewieźli ją do Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Tam postawiono jej zarzut z art. 196 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem temu, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Według policji Podleśna miała rozklejać w Płocku plakaty z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z aureolą z tęczowej flagi. Aktywistka nie przyznała się do winy.