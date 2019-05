8 maja kończymy 30 lat.

To jeszcze tyle, by pozostać niepoprawnym idealistą, ale już tyle, by być poprawnym realistą.

Przez 30 lat przeżywaliśmy z Państwem wzloty i upadki polskiej demokracji. To prawda, upadków jest ostatnio więcej. Tym bardziej czujemy się Wam potrzebni.

Co więcej, doceniają nas także nasi oponenci, których wizja wolności mediów sprowadza się do przekonania, że mamy „niepokornie” smarować władzę miodem albo przynajmniej „nie przeszkadzać”.

Dziś otrzymaliśmy kolejny dowód uznania - pozew od wybitnego polskiego dewelopera, inwestora bliźniaczych wież. Z trudem przychodzi nam opanować wzruszenie. Obiecujemy, że dołożymy starań, by zasłużyć na kolejne pozwy.

Kochani Czytelnicy, prosimy, napiszcie, czego oczekujecie od Waszej „Gazety Wyborczej” przez następne 30 lat. Nie obiecujemy idealistycznie, że spełnimy wszystkie Wasze marzenia, ale obiecujemy realistycznie, że będziemy się starać.