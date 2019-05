W niedzielę „Wiadomości” zajęły się przemówieniem Leszka Jażdżewskiego, publicysty „Liberte”, który zorganizował piątkowy wykład na Uniwersytecie Warszawskim. Materiał „Bezpardonowy atak na Kościół” zaczął się tak: „Antykościelne wystąpienie przedmówcy Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim zbulwersowało wierzących Polaków. Leszek Jażdżewski porównał krzyż do pałki, a ludzi Kościoła do świń. Wszystko to wydarzyło się w obecności nie tylko byłego premiera, ale też polityków Koalicji Europejskiej. I choć dziś – po fali krytyki – wielu z nich odcina się od słów Jażdżewskiego, to nikt z obecnych na sali nie zareagował”.

Już na wstępie mamy pierwszą manipulację, bo Jażdżewski nie porównał ludzi Kościoła do świń. Porównał kogoś innego. Oto cytat z wystąpienia publicysty: „Dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i złe emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie, orientujesz się w końcu, że świnia to lubi”.