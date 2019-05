Tegoroczni maturzyści musieli się zmierzyć z interpretacją wiersza Anny Świrszczyńskiej "Samotność" lub rozprawką z odwołaniem do fragmentu "Dziadów" (cz. III) na temat "Czym dla człowieka może być wolność?".

Egzamin z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów (ok. 270 tys.). Zgodnie z planem miał się rozpocząć o godz. 9, ale w wielu szkołach doszło do opóźnień w związku z alarmami bombowymi. Maturzyści, którzy przystąpili do pisania później, i tak otrzymali te same tematy.

Egzamin trwa 170 minut, ale pierwsze informacje o tematach w sieci publikowane były już przed godz. 11, kiedy pierwsi maturzyści opuścili sale egzaminacyjne.

O godz. 14 odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Podejdzie do niego ok. 56 tys. maturzystów.

Matury potrwają do 25 maja. Wszyscy zdający muszą podejść do sześciu obowiązkowych egzaminów: czterech pisemnych (język polski, język obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym) oraz dwóch ustnych (język polski i obcy).