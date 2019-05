Za maturzystami trudny kwiecień. W wielu szkołach średnich przez 19 dni, aż do zakończenia roku szkolnego dla uczniów, trwał ogólnopolski strajk nauczycieli. Jeszcze w ostatnich dniach kwietnia uczniowie nie byli pewni, czy będą mieli wystawione oceny, a te zatwierdzi rada pedagogiczna. Było to niezbędne, by mogli podejść do matury. W związku z tym zagrożeniem PiS w karkołomnym trybie przyjął nowe prawo, które umożliwiło wystawianie ocen dyrektorom, a gdyby ci również tego nie zrobili – samorządowcom.

W większości liceów ogólnokształcących i techników końcowej klasyfikacji dokonali nauczyciele. Z danych MEN wynika, że jedynie w 200 szkołach dokonano tego na podstawie znowelizowanych przepisów i tam klasyfikację przeprowadzili dyrektorzy. W żadnej ze szkół nie była potrzebna decyzja samorządowców.

Zdają też maturzyści z innych lat

Liczba maturzystów jak co roku będzie większa o kilkadziesiąt tysięcy od liczby uczniów, bo do matury mogą przystąpić również ci, którzy oblali ją w poprzednich latach, chcą poprawić wynik lub zdać egzamin z przedmiotu, do którego nie przystępowali w przeszłości.