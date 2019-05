6 ZDJĘĆ Piknik Patriotyczny PiS, przemawia Jarosław Kaczyński. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

- Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, podnosi rękę na Polskę. Gdybym nie był wierzący, też bym to mówił, bo po drugiej stronie jest urbanopalikotyzm, jest nihilizm - tak lider PiS Jarosław Kaczyński w Pułtusku przekonywał do głosowania na PiS.