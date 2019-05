Wykład Tuska odczytuję jako próbę zmobilizowania do pójścia na wybory tych, którzy dotąd przy urnach byli nieobecni. To blisko połowa z uprawnionych do głosowania 30 mln Polaków. Nie głosują, bo polityka ich nie interesuje, bo nie wierzą, że ich głos coś zmieni.

Tusk chciał im pokazać, że polityka ich dotyka, choć sobie tego nie uświadamiają, bo np. smog dotyczy ich dzieci i wnuków (czasem spacer jest dla nich jak wypalenie paczki papierosów), a internet coraz bardziej uzależnia i to nie tylko młode pokolenie.

Po wykładzie, już na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, Tusk dziękował ludziom za to, że przyszli. I że wcześniej chodzili na "czarne protesty", że bronili Sądu Najwyższego, bo „naprawdę jest tak, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe, jeśli włoży się w to trochę wiary, trochę energii i znajdzie się trochę ludzi, którzy podobnie myślą, nie trzeba używać przemocy, żeby pokonać zło”. Że „dzięki takiej determinacji władza wie, gdzie jest większość”, że Polacy „mają na nią wpływ, nawet jeśli wydaje się arogancka”.