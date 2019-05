Po wykładzie w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego Donald Tusk wyszedł do ludzi, którzy jego wystąpienie oglądali na telebimie na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. – Chciałem wam bardzo podziękować, bo wiem, co znaczy wasza obecność i wytrwałość. Wiem, ile was kosztuje na co dzień demonstrowanie, że zakochaliście się w naszej polskiej niepodległości i wolności, że macie głębokie przekonanie, że nigdy nikomu tego już nie oddacie – mówił Tusk.

Przewodniczący RE wspomniał o protestach w obronie niezależności sądów oraz o czarnych protestach. – Wiem bardzo dobrze, że jeśli jesteście razem, jeśli jesteście naprawdę uparci, jeśli ci z góry widzą, że jakiejś sprawy nie chcecie oddać i chcecie za nią walczyć, to wtedy ustępują. I dodał: – Dzisiaj mamy poczucie, że w naszej ojczyźnie wszyscy zgadzają się co do joty, jeśli chodzi o Unię Europejską. To jest drugi cud nad Wisłą. Dzięki wam i waszej determinacji. Władza wie, gdzie jest większość i dlatego wy naprawdę macie na nią wpływ, nawet jeśli wydaje wam się czasami arogancka.