27 kwietnia, Gorlickie Centrum Kultury. Na przedwyborcze spotkanie PiS przyjechały wicepremier Beata Szydło i posłanka Barbara Bartuś. Przyszło ich posłuchać ok. 200 mieszkańców Gorlic oraz lokalni politycy PiS. Za paniami plakat „Polska sercem Europy”, obok baner „#Damy radę”. To hasło PiS z kampanii z 2015 roku.

W centrum jest także Jakub Owsianka z Barcic (ok. 50 km od Gorlic) z synem, 18-letnim Piotrem, który porusza się na wózku i cierpi na rzadką genetyczną chorobę zwaną rybią łuską. Przyjechali, by wręczyć wicepremier Szydło petycję niepełnosprawnych. – Tej Szydło, która choć teoretycznie jest od spraw społecznych, to podczas zeszłorocznego protestu niepełnosprawnych się nimi nie zainteresowała. I potem też zresztą nie – zauważa pan Jakub.

W mediach o tym spotkaniu było głośno, bo to wtedy Szydło zaatakowała prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Pytań z sali zadawać nie wolno, ale można z nimi do pani wicepremier podejść. Pan Jakub z synem także próbują, lecz zatrzymują ich ochroniarze. „Na pytanie, dlaczego nie pozwalają nam podjechać, ochroniarz powiedział, że dostali takie polecenie 'z góry'” – napisał potem na Facebooku.