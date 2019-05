Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz'15 (wiceszef klubu Kukiza), majówkę spędza w USA, gdzie m.in. wystąpił przed siedzibą prezydenta Stanów Zjednoczonych. „Przedstawiłem przed Białym Domem ustawę anty-447, chroniącą Polskę przed roszczeniami dot. mienia bezspadkowego. Liczę, że w Sejmie RP za naszą ustawą zagłosują przedstawiciele wszystkich sił politycznych. Tego wymaga polska racja stanu!” - napisał w czwartek po południu na Twitterze.

Paweł Kukiz, zapowiadając to wydarzenie na Facebooku, był bardziej konkretny. Jak podał, Rzymkowski leci do USA bronić „własności Rzeczypospolitej” przed „roszczeniami żydowskimi”. Słowo „roszczeniami” Kukiz poprzedził skrótem „ew.”, co zapewne oznacza, że chodzi o „ewentualne” roszczenia.

Kukiz walczy o skrajną prawicę

Jak pisaliśmy, przyjętą przez Kongres USA ustawą 447 skrajna prawica od trzech lat straszy wyborców w Polsce. Zdaniem polityków Konfederacji, Kukiza, ale też części PiS służy ona do tego, by w przyszłości żądać od państwa polskiego odszkodowań za nieruchomości utracone w czasie II wojny światowej przez polskich Żydów.